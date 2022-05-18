Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor

18.05.2022 19:48
Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası çerçevesinde Adıyaman'ın Samsat ilçesinde çeşitli sportif etkinlikler düzenlendi.

19 Mayıs'ın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü organizesinde bocce, masa tenisi, bilardo ve penaltı atışı yarışmaları yapıldı.

Samsat ilçesindeki kurumların katıldığı yarışmalarda masa tenisinde Samsat Devlet Hastanesi, bilardoda Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü, penaltı atışlarında ise Samsat Kaymakamlığı birinci oldu.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve diğer bütün kurum amirlerinin katıldığı etkinliklerde dereceye giren kurumlara kupa ve ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında takdim edilecek.

Samsat Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Mehmet Yelken, düzenlenen sportif etkinliklerin bir şenlik havasında geçtiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Müdür Yelken, "Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadelemizin 103. yıl dönümünü her zamandan daha fazla bir şevk ve heyecanla kutluyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimize emanettir. Bu nedenle tarihimizin önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs gençlerimize armağan edilmiş. Biz ilçe müdürlüğü olarak gençlerimizle birlikte bu haftayı dolu dolu geçirmek adına çeşitli sportif faaliyetler düzenledik. Bütün kurumlarımızın katılımı bizleri mutlu etti. Yaptığımız etkinliklerde dereceye giren kurumlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor
Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor
Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor

YORUMLAR
500
Gençlere Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göledi, Kınık Köyü gezisi Gençlere Küçük Elmalı Tabiat Parkı, Bozcaarmut Göledi, Kınık Köyü gezisi Gençlik Haftası coşkuyla başladı Gençlik Haftası coşkuyla başladı
Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Adıyaman, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor - Son Dakika


Son Dakika
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:52 İki parti liderinden ortak basın toplantısı! Davutoğlu ve İnce, pasta kesip kutlama yaptı
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 19:58:50. #1.13#
SON DAKİKA: Samsat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement