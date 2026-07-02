Samsun'a koruyucu aile hizmet ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'a koruyucu aile hizmet ödülü

Samsun\'a koruyucu aile hizmet ödülü
02.07.2026 14:53  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"nda Samsun, "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Kategorisi" kapsamında ödüle layık görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"nda Samsun, "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Kategorisi" kapsamında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın eşi Ayşe Tavlı, vali eşleri, aile ve sosyal hizmetler il müdürleri ile koruyucu aileler katıldı.

Programda, koruyucu aile hizmeti kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile sayısının artırılması, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve hizmetin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Ödülü"ne değer görüldü. Samsun Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Samsunumuzu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü bu anlamlı ödüle layık gören saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyor; bu başarıda büyük emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personeli, kıymetli koruyucu ailelerimiz ile koruyucu aile hizmetlerinin ilimizde güçlenmesine sundukları kıymetli katkıları için Samsun Büyükşehir Belediyemizi, Koruyucu Aile Derneğimizi, sürece destek veren yerel yönetimlerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. 30 Haziran Korucuyu Aile Günü'nde alınan bu ödülün daha fazla ailemizin koruyucu aile olmasına ve daha fazla çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında geleceğe güvenle hazırlanmasına vesile olmasını temenni ediyor; aldıkları koruyucu ailelik kararıyla yavrularımıza adeta her gün bayram yaşatan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gönül Elçileri, Yerel Haberler, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'a koruyucu aile hizmet ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da taşlı-sopalı kavga kamerada Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum
TBMM’de gergin anlar: AK Parti ve CHP’li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması
Edin Dzeko’dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Arda Turan’dan ’’Messi mi Ronaldo mu’’ sorusuna bomba yanıt Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
Beylikdüzü’nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu Beylikdüzü'nde ortaokulun çatısı alevlere teslim oldu

14:37
Türkiye’yi ayağa kaldıracak görüntü Savunmasız çocuğu darp etti
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti
14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 15:29:43. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'a koruyucu aile hizmet ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.