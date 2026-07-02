Samsun\'a koruyucu aile hizmet ödülü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"nda Samsun, "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Kategorisi" kapsamında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın eşi Ayşe Tavlı, vali eşleri, aile ve sosyal hizmetler il müdürleri ile koruyucu aileler katıldı.

Programda, koruyucu aile hizmeti kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, koruyucu aile sayısının artırılması, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve hizmetin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle "Hizmet Yaygınlaştırma Başarı Ödülü"ne değer görüldü. Samsun Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Samsunumuzu ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzü bu anlamlı ödüle layık gören saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyor; bu başarıda büyük emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz personeli, kıymetli koruyucu ailelerimiz ile koruyucu aile hizmetlerinin ilimizde güçlenmesine sundukları kıymetli katkıları için Samsun Büyükşehir Belediyemizi, Koruyucu Aile Derneğimizi, sürece destek veren yerel yönetimlerimizi, kamu kurum ve kuruluşlarımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz. 30 Haziran Korucuyu Aile Günü'nde alınan bu ödülün daha fazla ailemizin koruyucu aile olmasına ve daha fazla çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında geleceğe güvenle hazırlanmasına vesile olmasını temenni ediyor; aldıkları koruyucu ailelik kararıyla yavrularımıza adeta her gün bayram yaşatan tüm koruyucu ailelerimize şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. - SAMSUN