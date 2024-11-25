Samsun Belediyesi Kış Günlerinde Evsizleri Unutmuyor - Son Dakika
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Samsun Belediyesi Kış Günlerinde Evsizleri Unutmuyor

Samsun Belediyesi Kış Günlerinde Evsizleri Unutmuyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarında dışarıda kalan evsiz vatandaşlara destek olmak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Başkan Halit Doğan, vatandaşları sokakta kalan bireyleri bildirmeye davet etti.

25.11.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış günlerinde dışarıda kalan vatandaşları unutmayarak Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların desteğiyle evsiz ve sokakta kalan vatandaşlara yuva oluyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Ne kadar çok insana ulaşır ve onların hayatına dokunursak bizler ve şehrimiz adına o kadar güzel adımlar atmış olacağız. Tüm hemşehrilerimizden sokakta kalan birini gördüklerinde ALO 153'ü arayarak durumu bildirmelerini rica ediyorum" dedi.

"Önce insan" diyerek çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, kış koşullarının zorluğunda sokakta kalan evsiz bireylerin güvenli bir ortamda barınabilmesi için önemli bir sosyal sorumluluk uygulaması hayata geçiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, evsiz ve dışarıda kalan vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmesini engellemek amacıyla çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde kapsamlı bir destek çalışması yürütüyor. Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumların desteğiyle yürütülen bu sosyal sorumluluk projesi evsiz bireylerin kış koşullarından olumsuz etkilenmeden sağlıklı bir şekilde barınabilecekleri güvenli alanlar sunmayı amaçlıyor. Sosyal yardım projesi ile evsiz vatandaşlar kendilerine özel olarak tahsis edilen merkezlerde ağırlanarak; onlara sıcak bir ortam, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar sağlanacak.

"Odağımızda insanımız var"

İnsan odaklı çalışmalara öncelik verdiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hayata geçirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarda odağımızda 'insanımız' var. Hepimiz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi bizler için çok kıymetli. Bu anlayışla özellikle kış mevsiminde sokakta kalan hemşehrilerimizi düşünerek ilgili kurumlarımızın desteğiyle bu uygulamayı hayata geçirdik. Bu uygulama ile soğuk kış günlerinde dışarıda kalmak zorunda olan hemşehrilerimize destek olmayı, onlara yuva olmayı amaçladık. Bizler hiçbir hemşehrimiz mağdur olmasın, dışarıda kalmasın; her bir hemşehrimiz huzur ve güven içinde yaşasın istiyoruz. Bu uygulamanın daha etkili olabilmesi için tüm vatandaşlarımızdan bu uygulamaya destek olmalarını; sokakta, dışarıda evsiz birini gördüklerinde 153 numaralı hattımızı arayarak bizlere ulaşmalarını istiyorum. Hep birlikte, daha güçlü bir toplumsal dayanışma örneği sergileyerek yardıma ihtiyacı olan hemşehrilerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Unutmayalım ki; ne kadar çok el uzatır, ne kadar çok insana ulaşır ve onların hayatına dokunursak bizler ve şehrimiz o kadar güzel adımlar atmış olacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Belediyesi Kış Günlerinde Evsizleri Unutmuyor - Son Dakika

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