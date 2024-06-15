Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca toplu taşımayı ücretsiz hale getirirken, mezarlık ziyaretleri için de özel seferler düzenledi.

15.06.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca toplu taşımayı ücretsiz hale getirirken, mezarlık ziyaretleri için de özel seferler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve refahını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bayramın huzur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmak ve onların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak için özel bir ulaşım hizmeti sunuyor. Öncelikle vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına arefe günü ve 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında Asri Şehir Mezarlığı, Kıranköy Şehir Mezarlığı ve Derecik Şehir Mezarlığı'na Atakum Mezarlık Hattı ve İlkadım Mezarlık Hattı'nın güzergahlarına göre ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Ayrıca, Arefe ve Kurban Bayramı boyunca tramvaylardan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu sayede vatandaşlar, bayram öncesinde ve bayram günlerinde rahatça ulaşım sağlayabilecekler. Ayrıca detaylı güzergah bilgisi ve diğer ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgiye, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi iletişim kanallarından veya internet sitesinden ulaşabilecekler.

E1 Ekspres Hattı gece seferlerine başlıyor

Belediye, toplu taşıma imkanlarını geceye de taşıyarak E1 Ekspres Hattı'nın gece seferlerini başlatıyor. Arefe günü itibarıyla gece seferlerine başlayan E1 Ekspres Hattı ile vatandaşlar ulaşımını daha kolay, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayabilecekler.

Samkart Başvuru Merkezi yeni yerinde

Bir yandan da vatandaşların Samkart işlemlerini daha kolay ve merkezi bir yerde halledebilmelerini sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi, Samkart Başvuru Merkezini yeni yerine taşıdı. Büyük Cami alt geçidinde bulunan Samkart Başvuru Merkezi, artık İlçe Transfer Merkezi'nde hizmet veriyor.

Başkan Doğan: "Bayram coşkusuna ortak oluyoruz"

Bayram öncesi yapılan hizmetlerden bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmak ve onların huzurunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak için elimizden geleni her daim yapmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak hemşehrilerimizin bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşamasını arzu ediyoruz. Bu nedenle onların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak adına bayram boyunca hemşehrilerimizin sevdiklerini ziyaret etmelerini kolaylaştırmak için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ulaşım, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
10:44 Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki Çiftçiler isyan etti: Çalışırken batıyoruz, çalışmanın bir anlamı kalmadı ki
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
10:22 Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti Bayram temizliği yapan kadın camdan düşerek hayatını kaybetti
10:22 İstanbul’da hava sıcaklığı yükseliyor İstanbul'da hava sıcaklığı yükseliyor
10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 12:59:50. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement