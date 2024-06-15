Samsun Büyükşehir Belediyesi Bayramda Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca toplu taşımayı ücretsiz hale getirirken, mezarlık ziyaretleri için de özel seferler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve refahını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye bayramın huzur ve mutluluğunu vatandaşlarla paylaşmak ve onların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak için özel bir ulaşım hizmeti sunuyor. Öncelikle vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına arefe günü ve 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında Asri Şehir Mezarlığı, Kıranköy Şehir Mezarlığı ve Derecik Şehir Mezarlığı'na Atakum Mezarlık Hattı ve İlkadım Mezarlık Hattı'nın güzergahlarına göre ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Ayrıca, Arefe ve Kurban Bayramı boyunca tramvaylardan tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bu sayede vatandaşlar, bayram öncesinde ve bayram günlerinde rahatça ulaşım sağlayabilecekler. Ayrıca detaylı güzergah bilgisi ve diğer ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgiye, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi iletişim kanallarından veya internet sitesinden ulaşabilecekler.

E1 Ekspres Hattı gece seferlerine başlıyor

Belediye, toplu taşıma imkanlarını geceye de taşıyarak E1 Ekspres Hattı'nın gece seferlerini başlatıyor. Arefe günü itibarıyla gece seferlerine başlayan E1 Ekspres Hattı ile vatandaşlar ulaşımını daha kolay, güvenli ve konforlu bir şekilde sağlayabilecekler.

Samkart Başvuru Merkezi yeni yerinde

Bir yandan da vatandaşların Samkart işlemlerini daha kolay ve merkezi bir yerde halledebilmelerini sağlamak adına Büyükşehir Belediyesi, Samkart Başvuru Merkezini yeni yerine taşıdı. Büyük Cami alt geçidinde bulunan Samkart Başvuru Merkezi, artık İlçe Transfer Merkezi'nde hizmet veriyor.

Başkan Doğan: "Bayram coşkusuna ortak oluyoruz"

Bayram öncesi yapılan hizmetlerden bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin her zaman yanında olmak ve onların huzurunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini artırmak için elimizden geleni her daim yapmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak hemşehrilerimizin bayram coşkusunu tam anlamıyla yaşamasını arzu ediyoruz. Bu nedenle onların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak adına bayram boyunca hemşehrilerimizin sevdiklerini ziyaret etmelerini kolaylaştırmak için ulaşım desteği sağlayacağız" dedi. - SAMSUN