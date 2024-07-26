Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireylere Geziler Düzenliyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireylere Geziler Düzenliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireylere Geziler Düzenliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmelerini sağlayan Engelsiz Turizm Programı kapsamında geziler düzenliyor. Ayvacık, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde yaşayan özel gereksinimli bireylere yapılan gezi programı ile Samsun'un turizm destinasyonları keşfediliyor.

26.07.2024 12:26  Güncelleme: 12:28
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Samsun Büyükşehir Belediyesi "Engelsiz Turizm Programı" kapsamında gezilerini sürdürüyor.

İlçelerde yaşayan özel gereksinimli bireylere Samsun'u keşfetme fırsatı sunan projeyle, engelli bireyler Samsun'un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşma fırsatı buluyor.

Özel gereksinimli bireylerin her alanda hayatını kolaylaştırmayı ilke edinen Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin gönüllerine dokunuyor. Büyükşehir Belediyesince özel gereksinimli bireylere Samsun'un güzelliklerini keşfetme fırsatı sunan program kapsamında bu kez de Ayvacık, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinde yaşayan engelli bireylere gezi düzenlendi. Katılımcılara "Samsun'u Keşfet" mottosu ile belirlenen "Rota Samsun" güzergahları gezdirildi. Samsun Müzesi'nde başlayan gezi programı Batı Park, Atlı Spor Tesisi, Kuş Cenneti Tabiat Parkı, Subasar Ormanı ziyareti ile tamamlandı.

Samsun'un turizm destinasyonlarını ilk kez görme fırsatı yakalayan özel gereksinimli bireyler, keyif dolu bir gün yaşadı. Yaz sezonu boyunca devam edecek olan program ile yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve ailesinin ağırlanması hedefleniyor. Program ile özel gereksinimli bireylerin Samsun'un güzelliklerini keşfetmeleri, topluma entegre olmaları ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmaları amaçlanıyor.

"Büyükşehir varsa engel yok"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli hemşehrilerimize yaşamın her alanında destek olmaya devam ediyoruz. 'Engelsiz Turizm' projemiz de bu anlamda çok kıymetli. Engelsiz Turizm, Engelsiz Samsun diyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin şehrimizin doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak ve toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ile gönüllere dokunuyor; Samsun'umuzun güzelliklerini özel gereksinimli bireylerimizle birlikte keşfe çıkıyoruz. Güzel anılarak ortak olmaya devam ediyoruz. Büyükşehir varsa engel yok" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireylere Geziler Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireylere Geziler Düzenliyor - Son Dakika
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