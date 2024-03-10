Samsun Büyükşehir Belediyesi Girişimci Kadınları Destekliyor - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Girişimci Kadınları Destekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Girişimci Kadınları Destekliyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından girişimci kadınlar, eğitimler ve proje çalışmaları ile destekleniyor. Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim ve atölye çalışmaları, Girişimcilik Haftası'nda da devam etti. Kadınlar iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olurken, devlet hibe ve destek programları da anlatıldı.

10.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:08
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından girişimci kadınlar, eğitimler ve proje çalışmaları ile destekleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından girişimciliği yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan eğitim ve atölye çalışmaları, 1-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Girişimcilik Haftası'nda da devam etti. Girişimci kadınlar verilen proje çalışmaları ile desteklenmeye devam ederken, Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Kadıköy Aile Yaşam Merkezi, Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde düzenlenen eğitim çalışmalarına toplam 253 kursiyer katıldı. Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitmeni Gülsüm Ayan tarafından verilen ve 2 gün süren 16 saatlik 'Uygulamalı Girişimcilik' konulu eğitim çalışmasında kadınların iş kurma ve yürütme konusunda bilgi sahibi olmaları, bu süreçte rol ve sorumluluklarının farkına varmaları, iş fikrine yönelik proje hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor. Eğitimde kadınlara ayrıca girişimcilik, uygulamalı girişimcilik, devlet hibe ve destek programlarından KOSGEB, TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı, bankalar, mikrokredi ve diğer kurumların vermiş oldukları destek programları detaylı şekilde anlatıldı. Eğitim sonunda projelerini hazırlayıp sunan kursiyerler, belgelerini almaya hak kazandı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, "Aile Yaşam Merkezlerimizde kadınlar için birçok farklı alanda eğitim programları düzenliyoruz. Ayrıca kurslara katılan kadınlarımıza yönelik olarak 'Uygulamalı Girişimcilik' konulu ayrı bir eğitim programı daha uyguluyoruz. Bu eğitime de kadın kursiyerlerimizin ilgisi oldukça yoğun. Burada girişimcilik konusunda detaylı bilgi alıyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Girişimci Kadınları Destekliyor - Son Dakika

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