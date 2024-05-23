Samsun Büyükşehir Belediyesi Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini belediye olarak kendilerinin vereceğini açıkladı.

23.05.2024 16:14  Güncelleme: 16:17
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Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, Samsun-Çarşamba Havalimanı ile şehir merkezi ve ilçeler arasındaki ulaşım hizmetini belediye olarak kendilerinin vereceğini açıkladı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda özel bir firma tarafından verilen servis hizmetinde sözleşme bu ay sona eriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile ilçeler arasında hizmet veren özel şirket ile sözleşmeyi yenilemeyecek. SBB, 1 Haziran'dan itibaren havaalanı ulaşım hizmetini kendisi verecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, söz konusu hizmetin bundan sonra belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Başkan Doğan, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada bu ay sonunda sözleşmesi sona erecek BAFAŞ ile sözleşmeyi yenilemeyeceklerini, ihale de yapmayacaklarını ifade etti.

"Havalimanından şehre olan taşımacılık hizmetini artık biz vereceğiz"

Şikayetlerin artmasından sonra böyle bir karar aldıklarının altını çizen Başkan Halit Doğan, "Samsun-Çarşamba Havalimanı'ndan şehre olan taşımacılık hizmetini daha önceden başka bir şirket, şimdi de BAFAŞ yerine getiriyordu. Vatandaşların yoğun şikayeti nedeniyle bu hizmeti Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yapma konusunda daha öncesinden alınmış bir karar mevcut. Bu kararı devam ettiriyoruz. İnşallah Samsun merkeze ve ilçelere havalimanından olan yolcu sirkülasyonunu Büyükşehir Belediyesi olarak biz sağlamış olacağız. Bununla alakalı hazırlıkları yapıyoruz. Şirketin sözleşmesi bitince yeniden ihaleye çıkmayacağız. İhaleye çıkmayarak da mevcut taşıma işini Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Samsun halkına biz sağlamış olacağız. Amacımız 1 Haziran itibarıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanından taşımacılık hizmetini faaliyete geçirmek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi Havalimanı Ulaşım Hizmetini Kendi Verecek - Son Dakika

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