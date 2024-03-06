Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadınlara Özel Gezi Düzenledi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezlerindeki kurslara katılan kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ladik Akdağ'a gezi düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak yapılan çalışmalar hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, birçok farklı alanda eğitim alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kursiyerler için özel gezi programı gerçekleştirildi. Ladik Akdağ'a düzenlenen gezi programına katılan kadın kursiyerler unutulmaz bir gün geçirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez, "Aile Yaşam Merkezlerimizde kadınlar için birçok farklı alanda eğitim programları düzenliyoruz. Kadın kursiyerlerimiz ilgisi oldukça yoğun. Hem burada eğitim alıyorlar hem de sosyalleşiyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kursiyerlerimiz için özel bir gezi programı düzenledik. Kursiyerlerimiz bu programdan da oldukça memnun kaldılar. Başta kadınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın için her alandaki talepleri ve ihtiyaçları için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN