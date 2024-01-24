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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında kaza ve başka sebeplerle getirilen 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi. Merkezde ayrıca 6 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon
24.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:13
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 2023 yılında kaza ve başka sebeplerle getirilen 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanları için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Sokakta yaşayan can dostlarının korunduğu ve yaşam şartlarının iyileştirildiği Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ayrıca sokak hayvanları için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı merkezde 2023 yılında trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara birçok rahatsızlık nedeniyle sokak hayvanlarına tedavi uygulandı. Merkezde 2023 yılında 3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edilirken 6 binin üzerinde kedi ve köpek kısırlaştırıldı.

3 bin 804 sokak hayvanı tedavi edildi

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Emre Pınar, "Merkezimizde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hizmet vermekteyiz. İlçelerimizden merkezimize; kısırlaştırılmak üzere, yardıma veya bakıma muhtaç olması nedeniyle, hasta veya trafik kazasına karışmış sokak hayvanlarımız sıklıkla getiriliyor. İlçe belediyelerinin getirmiş olduğu kısır olmayan hayvanlara biz kısırlaştırma işlemi yapıp; bunlara mikroçipini, küpesini ve kuduz aşılarıyla birlikte iç dış parazitlerini yapmaktayız. Sonrasında rehabilite edip alındığı yere bırakılmak üzere hangi ilçe belediyesince geldiyse o ilçe belediyesine tekrar geri verilmesini sağlıyoruz. Hasta olan hayvanlarımızın her türlü tedavisini merkezimizde üstleniyoruz. Yapabildiğimiz her türlü operasyonları yapıyoruz. Bizi aşan durumlarda ise OMÜ Veterinerlik Fakültesi ile yaptığımız protokol kapsamında oraya sevk ediyoruz. Merkezimizde 2023 yılında 6 binin üzerinde kedi ve köpek için kısırlaştırma işlemi yapmış bulunmaktayız. Yine 2023 yılında 3 bin 804 sokak hayvanının tedavisini yapmış bulunmaktayız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Tedavi ve Rehabilitasyon - Son Dakika


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