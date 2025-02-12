Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tip 1 diyabet hastası gençler ile 0-2 yaş arasındaki çocuklara sensör desteği sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı amaçladıklarını açıkladı.

12.02.2025 13:20  Güncelleme: 13:22
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Gerekli şartları sağlayan tip 1 diyabet hastası gençlere sensör desteği verdiklerini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz gönüllere dokunmayı, insanımızın yanında olmayı öncelik ediniyoruz. Bu tür desteklerle de gençlerimizin yaşam kalitelerini artırıyor ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her geçen gün daha fazla gencin yanında olmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi 0-2 yaş arasındaki çocuklar ile 18-25 yaş arasındaki tip 1 diyabet hastası gençlere başvuru şartlarını yerine getirdikleri takdirde sensör desteği sağlayarak hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine olanak tanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu sensör desteğinden yararlanabilmek için bazı başvuru şartları da bulunuyor. Başvuruda bulunacak kişilerin tip 1 diyabet hastası olduklarını belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca 18-25 yaş arasındaki gençlerin aktif öğrenci olmaları ve eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan belgeyi de başvuruya eklemeleri şart. 0-2 yaş grubundaki çocuklar için de benzer şekilde sağlık raporu isteniyor. Bir diğer önemli kriter ise gençlerin başvuruda bulunabilmesi için sosyoekonomik açıdan ihtiyacının olması. Tüm bu şartları sağlayan 0-2 yaş arası çocuklar ile 18-25 yaş arasındaki gençler başvurularını ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi bu proje ile tip 1 diyabet hastası gençlerin ve çocukların sağlıklarını daha kolay bir şekilde takip edebilecekleri bir imkana kavuşmalarını amaçlıyor.

"Evlatlarımızın daima yanındayız"

Gönle dokunan hizmetlerle gençlerin ve çocukların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlerimize ve çocuklarımıza değer veriyor, hayata geçirdiğimiz her projede onlar için ayrı bir alan oluşturuyoruz. Eğitimden sanata, spordan sağlığa kadar hayatın her alanında gençlerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Çünkü bizler biliyoruz ki her birinin içinde büyük bir potansiyel, büyük bir umut var. Bu nedenle onların hayatını kolaylaştıracak sağlıklı bir şekilde büyüyebilecekleri ortamlar oluşturmak bizler için çok kıymetli. Bu vesileyle 0-2 yaş arasındaki çocuklarımız ve 18-25 yaş arasındaki tip 1 diyabet hastası gençlerimiz için çok önemli bir destek programını başlatıyoruz. Bu yeni destek programı sayesinde tip 1 diyabetli evlatlarımız, kan şekerinin sürekli takip etmelerine yardımcı olan sensörlere erişimi kolaylaşacak. Bu tür desteklerle onların yaşam kalitelerini artırıyor ve sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her birine değer verdiğimizi, her birinin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmesi için elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Onların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sürmeleri için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Sensör Desteği - Son Dakika

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