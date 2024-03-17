Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İçin Gıda Yardımı Yapıyor

Yerel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı sebebiyle ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı yapıyor. Toplam 20 bin aileye ulaştırılacak yardımlar ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal inceleme ekiplerinin ev ziyaretleriyle tespit ettiği aileler, Ramazan ayında da yalnız bırakılmıyor. Toplam 20 bin gıda kolisini özenle hazırlayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, oluşturulan ekiplerle yardımları hızla vatandaşlara ulaştırıyor. Ramazan Ayı Gıda Yardımları Koordinasyon Merkezi'nden alınarak araçlara yüklenen koliler ihtiyaç sahibi vatandaşlara elden teslim ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Enes Melih Aktürk, bu uygulamanın her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da devam ettiğini söyledi. Aktürk, "Tüm ilçelerimizden 'ALO 153 Kent Yönetim Merkezi' aracılığıyla başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın başvurularını hakkaniyet çerçevesinde ve sosyal belediyecilik anlayışıyla değerlendiriyoruz. Belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kolilerini hızla ulaştırıyoruz. Toplam 20 bin gıda kolisi ulaştıracağız. Ekiplerimiz dağıtım faaliyetlerine hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. - SAMSUN