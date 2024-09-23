Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vatandaş Memnuniyet Anketi Başlattı

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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'memnuniyet anketi' çalışması ile vatandaşların görüş ve önerileri alınıyor.

İl genelinde memnuniyet anketi çalışması başlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu stantla vatandaşların görüşlerini alıyor. Belirli zamanlarda farklı noktalarda kurulacak stantlarda yapılacak anketlerle kamuoyunun hizmet ve projelerle ilgili görüşüne başvurulacak.

Katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi projelerine şehrin tüm paydaşlarının görüşlerini alarak yön veriyor. Bu kapsamda 153 Çözüm Merkezi tarafından anket çalışması başlatıldı. Belirli periyotlarla birçok noktada kurulacak anket stantlarının ilki İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kuruldu.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki standa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Standı ziyaret eden vatandaşlar kendilerine yöneltilen sorulara limonata ikramı eşliğinde yanıt vererek görüşlerini bildirdiler. Cumhuriyet Meydanı'nda bir hafta boyunca açık kalacak standı ziyaret edenler istek ve önerilerini de belediye yetkililerine iletebilecekler. İkinci anket standı ise Atakum Sahili, Çobanlı İskelesi mevkisinde 30 Eylül- 5 Ekim tarihlerinde kurulacak. Ardından ilçelerde de anket stantları kurularak vatandaşların görüşüne başvurulacak. - SAMSUN