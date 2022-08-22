Kavak'ta Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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Kavak'ta Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi açıldı

22.08.2022 15:54
Kavak'ta Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi açıldı

Samsun Büyükşehir ve Kavak Belediyesi katkılarıyla yaptırılan Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi törenle açıldı.

Samsun Büyükşehir ve Kavak Belediyesi katkılarıyla yaptırılan Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi törenle açıldı. Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Vatan için şahadete yürüyen kahramanları asla unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Kavak'ın Atayurt Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Şehitlik Anı Evi ve Kültür Merkezi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kavak Kaymakamı Faruk Atar ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ömer Ersever'in katılımı ile düzenlenen törenle açıldı. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasi partilerin başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Törende konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bugün huzur içinde yaşamayı vatan için şahadete yürüyen şehitler sayesinde olduğunu söyledi. Şehitlere vefa borcunu ödemek ve onlara unutulmadıklarını göstermek için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "Şehitlik Anı Evi ve Kültür Merkezini Atayurt Mahallemizde yapmamızın nedeni bu köyümüzde 2 tane şehit 2 tane de gazimiz var. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vatan için canını veren şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Hepsini saygı ve minnetle anıyoruz. Bu eser Kavak ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Samsun Valisi Dağlı ise yaptığı konuşmasında, Kavak'ta yapılan Şehit Anı Evi açılışı nedeniyle duygu yüklü bir an yaşadıklarını belirterek, "Bu eserin yapımı için emek veren Büyükşehir ve Kavak Belediye Başkanımız İbrahim Sarıcaoğlu'na, muhtarımıza, mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Kavak ilçemizin 27 şehidi var. Samsun olarak ise 500'e yakın şehidimiz,900 dolayında da gazimiz var. Bizler şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile hemen her fırsatta çeşitli vesilelerle birlikte oluyoruz. Devlet ve millet olarak aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Sarıcaoğlu, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kavak'ta Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavak'ta Şehitlik Anı Evi Kültür Merkezi açıldı - Son Dakika
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