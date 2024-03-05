Samsun Canik Belediyesi 5 Yılda 262 Bin 950 Vatandaşa Sosyal Yardım Yaptı - Son Dakika
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Samsun Canik Belediyesi 5 Yılda 262 Bin 950 Vatandaşa Sosyal Yardım Yaptı

Samsun Canik Belediyesi 5 Yılda 262 Bin 950 Vatandaşa Sosyal Yardım Yaptı

Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, ilçede 5 yılda 262 bin 950 vatandaşa sosyal yardım yapıldığını açıkladı. Başkan Sandıkçı, ihtiyaç sahibi, engelli, dar gelirli ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını düzenli olarak takip ettiklerini belirtti.

05.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Adayı İbrahim Sandıkçı, 5 yılda ilçede 262 bin 950 vatandaşa sosyal yardım yaptıklarını söyledi.

Sosyal yardım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede gönül belediyeciliği esasıyla çalışarak gidilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmadıklarını ifade etti. Kentte gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli, dar gelirli ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını ekiplerimizle birlikte yerinde tespit ettik. Vatandaşlarımızın talepleri ve tespitlerimiz doğrultusunda tüm ihtiyaçları hazır hale getirerek kendilerine ulaştırdık. 5 yılda 262 bin 950 vatandaşımıza ayni ve nakdi destek sağladık" dedi.

"İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, engelli, dar gelirli ve yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" diyen Başkan Sandıkçı, Canik'teki hasta vatandaşlara tedavi süreci ve sonrasında yardımcı olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "İlçemizde tedavi süreci devam eden hemşehrilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin evlerinden, hastaneye ulaşmasında, ilaçlarının temin edilmesine kadar tüm süreç boyunca yanında oluyoruz. Rabb'im tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Canik Belediyesi 5 Yılda 262 Bin 950 Vatandaşa Sosyal Yardım Yaptı - Son Dakika

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