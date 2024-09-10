Samsun Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları Yüzde 96 Başarı Oranıyla Zirvede - Son Dakika
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Samsun Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları Yüzde 96 Başarı Oranıyla Zirvede

Samsun Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları Yüzde 96 Başarı Oranıyla Zirvede

Samsun'un Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, yüzde 96'lık başarı oranıyla zirvede yer aldı. Başkan İbrahim Sandıkçı'nın hayata geçirdiği projelerle öğrenciler, hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

10.09.2024 16:32  Güncelleme: 16:36
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, yüzde 96'lık başarı oranıyla zirvede yer aldı.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın hayata geçirdiği projelerle öğrenciler, hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. BESYO, POMEM, PMYO ve MSÜ Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavlarına hazırlanan adayların ilk adresi olan Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, yüzde 96'lık başarı oranı yakaladı.

Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları 8. Dönem Eğitim Programı'na katılan 50 adaydan 48'i Fiziki Yeterlilik Sınavlarında başarıyı göğüsledi. Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kurslarında binlerce adaya ücretsiz bir şekilde eğitim verdiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kurslarımızda özel olarak oluşturduğumuz parkur alanlarında öğrencilerimizi, akademi sınavlarına hazırlıyoruz. Bu yıl içerisinde 8. dönem eğitimlerini gerçekleştirdiğimiz ücretsiz akademiye hazırlık kurslarımızda yüzde 96 oranında bir başarı kaydettik. Öğrencilerimizin parkur performans ve fiziksel gelişim sürecini, uzman eğitmenlerimizle birlikte takip ediyoruz. Hayallerine ve hedeflerine giden yolda daima gençlerimizin yanındayız. Tüm öğrencilerimizi başarılarından dolayı yürekten kutluyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları Yüzde 96 Başarı Oranıyla Zirvede - Son Dakika

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