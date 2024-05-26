Samsun Canik Belediyesi Sıfır Atık Kültürüyle Nesiller Yetiştiriyor

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Samsun'un Canik Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği projelerle sıfır atık kültürü kazanan, doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirmeyi sürdürüyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızı sıfır atık kültürüne sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz" dedi.

Canik Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan çocuklar ve gençlerin ilgiyle ziyaret ettiği Canik Sıfır Atık Köyü'nde eğitimler yoğun bir şekilde sürüyor. Sıfır atık, geri dönüşüm, küresel iklim değişikliği, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması konularında öğrencilere eğitim verilen Canik Sıfır Atık Köyü'nde yer alan, hurda atıklardan üretilen sanat eserleri ziyaretçilerden büyük beğeni topluyor. Burada eğitici ve eğlenceli aktivitelerle de bir araya gelen öğrenciler, geri dönüştürülebilir atıklardan yapılan oyun alanlarında doyasıya eğleniyor.

Canik Sıfır Atık Köyü'nde öğrencilerle birlikte her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizi açık ve kapalı derslik alanlarında sıfır atık ve küresel iklim değişikliği konuları başta olmak üzere eğitimler, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz burada yer alan sera alanlarında mevsim şartlarına göre ürün yetiştiriyor. Kompost alanında ise atıkların doğal gübreye dönüşüm sürecine şahitlik ediyorlar. Çocuklarımızı sıfır atık kültürüne sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımız Canik Sıfır Atık Köyümüzü ilgiyle ziyaret ediyor. İlçemize kazandırdığımız projelerle sıfır atık kültürünü bir hayat prensibi haline getiren, doğaya ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN