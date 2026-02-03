Samsun'un içme suyu altyapısına 1.7 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
Yerel

Samsun'un içme suyu altyapısına 1.7 milyar TL'lik yatırım

Samsun'un içme suyu altyapısına 1.7 milyar TL'lik yatırım
03.02.2026 13:15  Güncelleme: 13:17
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatı ile şehrin içme suyu altyapısını güçlendiriyor. Projenin tamamlanmasıyla günlük su arıtma kapasitesi 200 bin metreküpe ulaşacak. Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin şehrin geleceği için büyük önem taşıdığını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve kentin içme suyu altyapısını uzun yıllar güvence altına alacak Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatı projesinde çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 1.7 milyar TL'lik yarım ile hedeflerinin, Samsun'un uzun yıllar boyunca güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin bugünkü altyapı ihtiyaçlarını karşılarken geleceği de güvence altına alacak yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Tekkeköy ilçesinde artan su ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla başlatılan ve günlük 200 bin metreküp içme suyu arıtma kapasitesine sahip Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi 2. kademe inşaatında sahada yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Şantiyede çalışmalar eş zamanlı ilerliyor: 1.7 milyar TL'lik yatırım

1.7 milyar TL'lik yatırım bedeline sahip proje kapsamında 2 hazneli olarak inşa edilen su deposunun birinci haznesinde perde imalatları tamamlanırken, tabliye demir donatı çalışmaları devam ediyor. İkinci haznede ise temel imalatları tamamlandı, perde betonarme imalatları sürdürülüyor.

Ambar binasında temel imalatlarında sona yaklaşılırken, perde ve soket imalatları eş zamanlı olarak devam ediyor. Temel ve perde imalatları tamamlanan alanlarda yalıtım uygulamaları ile mıcır dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mevcut durultucu binasında dış cephe klinker tuğla kaplama çalışmaları sürerken, tesis bünyesinde yer alan barınma ve yemekhane binalarında bakım, onarım ve tadilat çalışmaları da aralıksız şekilde yürütülüyor.

Karadeniz'in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı yer alacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Samsun'un günlük içme suyu arıtma kapasitesi 200 bin metreküpe ulaşacak. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tesisleri arasında yer alacak projede Karadeniz'in en büyük içme suyu ve atık su laboratuvarı ile bölgedeki su ve kanalizasyon idareleri arasında en büyük ambar binasının yer alması planlanıyor. Ayrıca mevcut arıtma tesisinde de kapsamlı bir modernizasyon çalışması gerçekleştirilecek.

"Sahada durmadan çalışıyoruz"

Projede gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu proje Samsun'un geleceği için büyük önem taşıyor. Çalışmalarımız planlanan takvim doğrultusunda sahada yoğun bir şekilde devam ediyor. İçme suyu altyapımızı daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadayız. Şehrimizi dev eserlerle büyütmeye, yatırımlarla güçlendirmeye devam ediyoruz. Amacımız, Samsun'un uzun yıllar boyunca güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Halit Doğan, Samsun, Çevre, Yerel, Son Dakika

Yerel Samsun'un içme suyu altyapısına 1.7 milyar TL'lik yatırım

SON DAKİKA: Samsun'un içme suyu altyapısına 1.7 milyar TL'lik yatırım - Son Dakika
