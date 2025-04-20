Samsun'da 23 Nisan Tepkisi: 'Çocuk Bayramı Afişinde Yer Almamalıydı' - Son Dakika
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Samsun'da 23 Nisan Tepkisi: 'Çocuk Bayramı Afişinde Yer Almamalıydı'

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Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Türk Dünyası Çocuk Festivali afişinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasının yer almamasına tepki gösterdi. Gömeç, bu durumun tarihi ve milli değerlere olan bağlılığa zarar verdiğini ifade etti.

20.04.2025 16:16  Güncelleme: 18:14
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Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Türk Dünyası Çocuk Festivali" afişinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasının yer almamasına tepki göstererek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türk milletinin egemenlik hakkının simgesi ve bir ulusun kendi kaderini belirleme yolunda attığı büyük adımdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ve 21-22-23 Nisan tarihlerinde üç gün sürecek olan "Türk Dünyası Çocuk Festivali" afişinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı temasının yer almamasına Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç, tepki gösterdi.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Gömeç, şöyle dedi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türk Dünyası Çocuk Festivali'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi anlamlı bir günde doğrudan ilişkilendirilmeden yapılmış olması, bizler için anlamlı ve değerli bir günü yeterince sahiplenememek adına üzücü bir durumdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda Türk milletinin egemenlik hakkının simgesi ve bir ulusun kendi kaderini belirleme yolunda attığı büyük adımdır. Bu tarihi günü kutlamak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren önemli bir fırsattır. Samsun gibi, Kurtuluş Savaşı'nın simgesel bir şehri olan bu şehirde, 23 Nisan'ın adının anılmaması, aslında tarihimize ve Cumhuriyet değerlerimize olan bağlılığımızı hatırlama noktasında eksiklik yaratmaktadır.

Bu tür etkinliklerin, 23 Nisan'ın anlamını ve önemini göz ardı etmeden, bu tarihi günde daha fazla öne çıkarılmasının, hem çocuklarımız hem de toplumumuz için daha anlamlı olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, etkinliklerin ilerleyen yıllarda 23 Nisan'ın değerini yansıtan bir şekilde kutlanmasını temenni ediyor, tüm yetkilileri bu anlamlı günü daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz. Eğer bu konuda milli değerlerimizin hatırlatılması ve gereken önemin verilmesi hususunda bizden yani ADD Samsun Şubesi'nden eğitim ve danışmanlık konusunda destek istenirse bizlerde üzerimize düşeni yapmaya daima hazırız. Bu vesileyle tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 23 Nisan Tepkisi: 'Çocuk Bayramı Afişinde Yer Almamalıydı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 23 Nisan Tepkisi: 'Çocuk Bayramı Afişinde Yer Almamalıydı' - Son Dakika
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