Samsun\'da Alkol Sorunu Sağlık Ekiplerini Yordu

Samsun'da Anıtpark'ta hemen her gün alkol alıp sızdığı öne sürülen 62 yaşındaki şahıs, vatandaşların peş peşe yaptığı ihbarlar nedeniyle sağlık ekiplerini bezdirdi. Bazı günlerde aynı kişi için 112 sağlık ekiplerinin 3 kez olay yerine gitmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki erkek şahıs, alkol aldıktan sonra sık sık parkta ya da kaldırımda sızıyor. Hareketsiz yattığını gören vatandaşlar ise sağlık sorunu yaşadığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arıyor.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını, yalnızca alkollü olduğunu tespit ediyor. Bir süre sonra ayağa kalkan şahıs bölgeden uzaklaşırken, benzer olayın kısa süre sonra yeniden yaşanması üzerine ekipler tekrar aynı adrese yönlendiriliyor.

Sağlık ekiplerinin bazı günlerde aynı şahıs için 3 kez ihbara gitmek zorunda kaldığı öğrenilirken, bu durumun hem 112 Acil Çağrı Merkezi'ni hem de sağlık ekiplerini gereksiz yere meşgul ettiği belirtildi. Gerçek acil vakalara ulaşımın aksamaması için vatandaşların ihbarda bulunurken durumu dikkatle değerlendirmeleri gerektiği ifade edildi. - SAMSUN