Samsun\'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı. Türkel, merkezin altıncı şubesinin yakında açılacağı müjdesini vererek, "Çocuklarımızın vatana ve millete hayırlı olması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, merkezin beş şubesinde öğrenim gören öğrenciler özel gösteriler sundu. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kareografiler renkli görüntüler oluştururken, miniklerin seslendirdiği Cumhuriyet marşları büyük beğeni topladı. Mezuniyet programında birbirinden özel danslar sergileyen öğrenciler, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Organizasyonun en özel bölümü ise miniklerin kep fırlatma anları oldu. Ataçocuk'tan mezun olan öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve velileri ile paylaştılar.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda Ataçocuklu öğrencilerle bir araya gelerek miniklerin mezuniyet heyecanını paylaştı. Başkan Türkel konuşmasında, "Mimar Sinan Mahallesi'nde, 10-15 gün içinde çok büyük bir kreş daha açacağız. Bunu şimdiden duyurmak istiyorum. Biz çocuklarımız için varız, onların eğitimi için mücadele ediyoruz. Allah bize nasip etti, belediye başkanı seçildik. Biz de bu dönem boyunca, çocuklarımız ve kentimiz için elimizden gelen ne varsa çocuklarımızın vatana, millete hayırlı olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara çağdaş, aydınlık ve güzel yarınlar emanet etmek ve gelecekte güçlü bireyler olmaları için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN