Samsun'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi

Samsun\'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi
22.06.2025 15:03  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin heyecanını paylaştı. Merkezin altıncı şubesinin açılacağını duyuran Türkel, çocukların geleceği için mücadele edeceklerini belirtti.

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet heyecanını paylaştı. Türkel, merkezin altıncı şubesinin yakında açılacağı müjdesini vererek, "Çocuklarımızın vatana ve millete hayırlı olması için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Ataçocuk Çocuk Gelişim Merkezi 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Ata Sahne Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, merkezin beş şubesinde öğrenim gören öğrenciler özel gösteriler sundu. Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları kareografiler renkli görüntüler oluştururken, miniklerin seslendirdiği Cumhuriyet marşları büyük beğeni topladı. Mezuniyet programında birbirinden özel danslar sergileyen öğrenciler, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Organizasyonun en özel bölümü ise miniklerin kep fırlatma anları oldu. Ataçocuk'tan mezun olan öğrenciler mutluluklarını öğretmenleri ve velileri ile paylaştılar.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programda Ataçocuklu öğrencilerle bir araya gelerek miniklerin mezuniyet heyecanını paylaştı. Başkan Türkel konuşmasında, "Mimar Sinan Mahallesi'nde, 10-15 gün içinde çok büyük bir kreş daha açacağız. Bunu şimdiden duyurmak istiyorum. Biz çocuklarımız için varız, onların eğitimi için mücadele ediyoruz. Allah bize nasip etti, belediye başkanı seçildik. Biz de bu dönem boyunca, çocuklarımız ve kentimiz için elimizden gelen ne varsa çocuklarımızın vatana, millete hayırlı olması için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara çağdaş, aydınlık ve güzel yarınlar emanet etmek ve gelecekte güçlü bireyler olmaları için Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Serhat Türkel, Politika, samsun, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kene vakalarında artış 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler

18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:30:45. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Ataçocuk Mezuniyet Töreni ve Yeni Şube Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.