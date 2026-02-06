Başıboş sokak köpekleri toplanarak barınağa götürüldü - Son Dakika
Başıboş sokak köpekleri toplanarak barınağa götürüldü

06.02.2026 13:44  Güncelleme: 13:56
Samsun'da, insan ve hayvan sağlığına tehdit oluşturan başıboş sokak köpekleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak barınağa teslim edildi. Ekipler, özellikle ihbar gelen bölgelerde köpekleri yakalayarak kayıt altına aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da insan ve diğer hayvanların sağlığına tehdit oluşturan başıboş sokak köpekleri, ekipler tarafından toplanarak barınağa teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar ilk olarak insan popülasyonunun çok olduğu meydanlar, mezarlıklar ve vatandaşlardan ihbar gelen mahallelerde gerçekleştirildi. Ekipler, sokakta başıboş dolaşan sahipsiz köpekleri toplayarak araca koydu. Köpeklerin toplanması sırasında bazı vatandaşlar görevlilere karşı çıkarken, bu kişilere köpeklere zarar verilmediği, tutanak karşılığında barınağa teslim edildiği ifade edildi.

Ekipler, merkez mahallelerdeki başıboş köpekleri topladıktan sonra ihbar gelen ve köpek popülasyonunun çok olduğu bölgelere yöneldi. Burada başıboş dolaşan köpekleri yakalayan ekipler, araçlara koydukları hayvanları barınağa teslim etmek için hazırladı. Toplanan her köpek, çip vasıtasıyla HAYBİS uygulamasından kontrol edilerek sahipli olup olmadığı da denetlendi. Sahipli olmasına rağmen sokakta başıboş dolaşan köpeklerin sahiplerine ilgili kanun maddesinden ceza yazıldı.

Toplanan köpekler, İlkadım Belediyesi yetkilileri tarafından tutanakla Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Samsun, Çevre, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:44:45. #7.11#
