Başıboş sokak köpekleri toplanarak barınağa götürüldü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da insan ve diğer hayvanların sağlığına tehdit oluşturan başıboş sokak köpekleri, ekipler tarafından toplanarak barınağa teslim edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü ile İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'da başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar ilk olarak insan popülasyonunun çok olduğu meydanlar, mezarlıklar ve vatandaşlardan ihbar gelen mahallelerde gerçekleştirildi. Ekipler, sokakta başıboş dolaşan sahipsiz köpekleri toplayarak araca koydu. Köpeklerin toplanması sırasında bazı vatandaşlar görevlilere karşı çıkarken, bu kişilere köpeklere zarar verilmediği, tutanak karşılığında barınağa teslim edildiği ifade edildi.

Ekipler, merkez mahallelerdeki başıboş köpekleri topladıktan sonra ihbar gelen ve köpek popülasyonunun çok olduğu bölgelere yöneldi. Burada başıboş dolaşan köpekleri yakalayan ekipler, araçlara koydukları hayvanları barınağa teslim etmek için hazırladı. Toplanan her köpek, çip vasıtasıyla HAYBİS uygulamasından kontrol edilerek sahipli olup olmadığı da denetlendi. Sahipli olmasına rağmen sokakta başıboş dolaşan köpeklerin sahiplerine ilgili kanun maddesinden ceza yazıldı.

Toplanan köpekler, İlkadım Belediyesi yetkilileri tarafından tutanakla Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. - SAMSUN