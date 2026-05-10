Bilimfest ile Samsun'da bilim ve teknoloji şöleni
Bilimfest ile Samsun'da bilim ve teknoloji şöleni

10.05.2026 15:45  Güncelleme: 15:51
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BİLİMFEST, 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu. Festivalde farklı atölye çalışmaları ve gösterilerle çocuklar ve gençler bilime yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek" temasıyla düzenlenen BİLİMFEST, 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde 6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde çocuklardan gençlere kadar her yaştan ziyaretçi bilim dolu etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında kurulan 60 farklı atölyede tarım teknolojileri, doğa bilimleri, çevre bilinci, mühendislik uygulamaları ve teknoloji temalı etkinlikler düzenlendi. Özellikle insansı robot ve köpek robotun yer aldığı alanlar çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

Festival süresince gerçekleştirilen bilim şovları, sahne performansları ve çevre temalı tiyatro gösterileri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile Samsun'da dört gün boyunca adeta bilim ve teknoloji rüzgarı esti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz BİLİMFEST'in sonuna geldik. Dört gün boyunca şehrimizde bilim ve teknoloji şöleni yaşandı. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizler için en büyük mutluluk oldu. Gençlerimizin teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bilimle büyüyen ve teknolojiyle gelişen bir nesil için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Etkinlik, Çevre, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:24:45. #7.12#
