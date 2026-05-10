Bilimfest ile Samsun\'da bilim ve teknoloji şöleni

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Samsun'un Bereketli Topraklarında Bilimle Yeşeren Gelecek" temasıyla düzenlenen BİLİMFEST, 4 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi bilim ve teknolojiyle buluşturdu.

Bilim Samsun Kent Park yerleşkesinde 6-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde çocuklardan gençlere kadar her yaştan ziyaretçi bilim dolu etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında kurulan 60 farklı atölyede tarım teknolojileri, doğa bilimleri, çevre bilinci, mühendislik uygulamaları ve teknoloji temalı etkinlikler düzenlendi. Özellikle insansı robot ve köpek robotun yer aldığı alanlar çocukların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı.

Festival süresince gerçekleştirilen bilim şovları, sahne performansları ve çevre temalı tiyatro gösterileri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile Samsun'da dört gün boyunca adeta bilim ve teknoloji rüzgarı esti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz BİLİMFEST'in sonuna geldik. Dört gün boyunca şehrimizde bilim ve teknoloji şöleni yaşandı. Çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizler için en büyük mutluluk oldu. Gençlerimizin teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda tasarlayan, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bilimle büyüyen ve teknolojiyle gelişen bir nesil için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN