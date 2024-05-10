Samsun\'da Binlerce Engelliye Hizmet Veriliyor

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Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, il genelinde bin 155 engellinin yatılı kuruluşlardan hizmet aldığını, 9 bin 643 engellinin de evde bakım hizmetinden yararlandığını söyledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri 'farkındalık yürüyüşü' ile başladı. Tütün İskelesi'nde başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Anıttaki tören, çelenklerin sunumundan sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

"Bin 155 kişi yatılı, 9 bin 643 kişi de evde bakım hizmeti alıyor"

Samsun'da birçok engellinin kurumlardan ve ekiplerden hizmet adlığını ifade eden Samsun Vali Vekili Fatih Cıdıroğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına onurlu bir birey olarak katılımlarının sağlanması vizyonu ile öne çıkmaktadır. Bakanlığımızın sosyal devlet olarak yaptığı hizmetler tüm kamuoyunun malumudur. Bu hizmetler engelli ve yakınları olmak üzere tüm tarafları olumlu yönde etkilemiştir. Samsun genelinde bin 155 engellinin yatılı kuruluşlarımızdan hizmet aldığı, engellilerimizin toplumla bağını koparmadan sosyal etkinliklere katılımını destekleyerek bakım hizmetlerinden faydalandığı, ayrıca 9 bin 643 engelli kardeşimizin de evde bakım hizmetlerinden yararlanıldığı, 11 bin 820 engellinin de engelli kimlik kart sistemine entegre edildiği bilinmektedir. Bunlar gibi birçok ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetler ile engelliler ve engelli yakınlarımız desteklenmektedir, desteklenmeye de devam edecektir. Tüm bu çalışmaların amacı, engelli kardeşlerimizin sorunlarını en aza indirmektir. Engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırarak erişilebilir olması önceliklerimiz arasında yer alıyor. İl genelinde şimdiye kadar toplam erişilebilirlik izleme sayısı bin 942 olup, Samsun'da erişilebilirlik belgesi alan kuruluş sayısı da 25 oldu. Bu istatistiğin daha iyi olması için çalışmalar devam ediyor. Engellilik Haftası bir farkındalık çağrısıdır. Unutmayınız ki ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Fahrettin Öztürk de engellilerin için yapılan her türlü hizmet için yetkililere teşekkür ederken, devam eden sıkıntıların da bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Engelliler Haftası etkinlikleri, hafta boyuncu çeşitli programlar ile devam edecek. - SAMSUN