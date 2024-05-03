Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir genç evinde iple asılı halde ölü bulundu. Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünde işçi kadrosunda çalıştığı öğrenilen genç, yakınları tarafından odasında asılı halde bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan incelemede gençin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 22:00
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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'da bir genç evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünde işçi kadrosunda çalıştığı öğrenilen Onur G. evlerindeki odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Gencin cansız bedeni savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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