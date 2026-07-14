İlkadım'da "Camiler Sesinle Şenleniyor" programı başladı - Son Dakika
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İlkadım'da "Camiler Sesinle Şenleniyor" programı başladı

İlkadım\'da "Camiler Sesinle Şenleniyor" programı başladı
14.07.2026 20:36  Güncelleme: 20:38
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Samsun İlkadım Belediyesi'nin düzenlediği 'Camiler Sesinle Şenleniyor' programı, yaz Kur'an kursu öğrencilerine sosyal ve kültürel etkinlikler sunuyor. Her gün farklı bir camide gerçekleşen etkinliklerde çocuklar eğlenirken, başarılı öğrencilere bisiklet hediye edilecek.

Samsun'da, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Camiler Sesinle Şenleniyor" programı başladı.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerini sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerle buluşturan proje kapsamında her gün farklı bir camide gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar hem doyasıya eğlenecek hem de unutulmaz anılar biriktirecek. Program sonunda Kur'an kurslarında başarılı olan bir kız ve bir erkek öğrenciye bisiklet hediye edilecek.

Bu yılın ilk etkinliği, Tepecik Merkez Camii'nde İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Tepecik Mahallesi Muhtarı Osman Kocabıçak, Tepecik Merkez Camii İmamı Hasan Tekcan, mahalle sakinleri ve çok sayıda Kur'an Kursu öğrencisi katıldı. Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Başkan İhsan Kurnaz, miniklerle oyunlar oynayarak onların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlik alanında kurulan şişme oyun grupları, gezici kütüphane, çeşitli yarışmalar ve ikramlarla çocuklar doyasıya eğlenirken, hazırlanan programlarla yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek değerlendirme fırsatı buldu.

Yaz Kur'an Kurslarına katılan çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Camilerimiz, çocuklarımızın dini bilgiler öğrendiği kadar sevgi, kardeşlik ve paylaşma duygularını da kazandığı çok kıymetli mekanlardır. Bizler de 'Camiler Sesinle Şenleniyor' projemizle çocuklarımızın camilerimizle daha güçlü bağ kurmalarını, yaz tatillerini eğlenerek ve güzel hatıralar biriktirerek geçirmelerini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm, bizler için yaptığımız tüm hizmetlerin en büyük karşılığıdır. Gezici Kütüphanemizden şişme oyun alanlarımıza, çeşitli etkinliklerden ikramlarımıza kadar hazırladığımız programlarla evlatlarımızın unutamayacakları bir yaz yaşamalarını istiyoruz. Program sonunda Kur'an kurslarında gösterdikleri başarıyla örnek olan bir kız ve bir erkek öğrencimize bisiklet hediye ederek onları ödüllendireceğiz. Çocuklarımızın eğitimine, gelişimine ve mutluluğuna katkı sağlayacak projeleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza, din görevlilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen "Camiler Sesinle Şenleniyor" programı, yaz Kur'an kursları boyunca her gün farklı bir camide gerçekleştirilecek. Çocukların hem eğlenmelerini hem de sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikler kapsamında gezici kütüphane, şişme oyun alanları, çeşitli yarışmalar ve ikramlar miniklerle buluşmaya devam edecek. Program sonunda Kur'an kurslarında gösterdikleri başarıyla örnek olan bir kız ve bir erkek öğrenci bisikletle ödüllendirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım'da 'Camiler Sesinle Şenleniyor' programı başladı - Son Dakika

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