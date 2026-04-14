Tente hizmeti mahalleliyi memnun etti

Samsun'un Kavak ilçesinde camilere kurulan çift açılır tente sistemi, vatandaşların takdirini topladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama sayesinde cemaatin ibadetlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirdiği belirtildi.

Kavak ilçesine bağlı Yaşardoğu Mahallesi Muhtarı Şerif Karagüdekoğlu ile 19 Mayıs Mahallesi Hazreti Ömer Camii Dernek Başkanı Erdoğan Yolaydın, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle temsilcileri, camilere kazandırılan tente sisteminin özellikle yoğun katılımlı ibadetlerde önemli kolaylık sağladığını ifade etti.

Muhtarlar, uygulamanın mahallelere değer kattığını vurgulayarak Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - SAMSUN