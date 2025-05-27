Samsun\'da Delege Seçimlerine İptal Davası

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, Tarım İş Sendikası İl Delege Seçimlerinin iptali için nöbetçi İş Mahkemesi Hakimliği'ne iptal davası açtı.

Tarım İş Sendikası'na bağlı Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, 23 Mayıs'ta yapılan il delege seçimlerinin iptali için dava açtı. Müdürlük çalışanları; adaylık sürecinin gizli yürütülmesi, listelerin askıya çıkmaması, oy verme gününün adaylara telefonla bildirilmesi ve seçimin belirli kişilerin lehine organize edilmesi iddiaları ile mahkemeye başvurdu.

Toplam 5 delegenin seçildiği Samsun Şube Delege Seçimlerinde usulsüzlük olduğunu öne süren Tarım İş Sendikası Üyesi Cemile Diktaş ve çok sayıda çalışan, seçimlerin şeffaf, eşit ve yasalara uygun yapılmadığını iddia ederek Samsun İş Mahkemesi Hakimliği'ne başvurdu.

Seçimler hakkında karar, dava sonucunda verilecek. - SAMSUN