Samsun\'da düzenlenen 3. Sünnet Şöleni büyük ilgi gördü

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Samsun'un Terme Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sünnet Şöleni, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Sünnet, kültürümüzün ve inancımızın önemli bir parçasıdır. Bugün burada, çocuklarımızın bu önemli dönüm noktasını hep birlikte kutluyoruz" dedi.

Terme Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Sünnet Şölenine katılan aileler ve çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlikte, çocuklar için çeşitli oyunlar, eğlenceler, yemek, hediyeler ve ücretsiz ikramlar sunuldu. Şölene katılan vatandaşlar, belediyenin bu anlamlı etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Belediyeciliği sadece rutin işlerden ibaret görmüyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, halkımızın her anında yanında olmayı hedefliyoruz. Bugün burada, çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Terme Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışımızla, halkımızın gönlünde yer etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Kul, "Sünnet, kültürümüzün ve inancımızın önemli bir parçasıdır. Bugün burada, çocuklarımızın bu önemli dönüm noktasını hep birlikte kutluyoruz. Onların sağlıklı, mutlu ve başarılı birer birey olarak yetişmeleri en büyük temennimizdir. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, doktorlarımıza ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, bu özel günlerinde çocuklarımızı yalnız bırakmayan ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN