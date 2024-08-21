Samsun\'da Ekmeğin Gramajı Düşürüldü, CHP İl Başkanı Tepki Gösterdi

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun'da 10 liradan satılan ekmeğin gramajı 250'den 200'e düşürüldü. Bugünden itibaren uygulanan tarifeye tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "Ekmeğinizden kesilen yüzde 20 gramajın suçlusu, asgari ücret ve emekli maaşları ile geçinmeye çalışan halkımızı açlığa ve derin yoksulluğa mahküm eden AKP'nin uygulamış olduğu üretimden kopuk, rant ekonomisi politikalarıdır" dedi.

Samsun'da 10 liradan satılan ekmeğin gramajı 250'den 200'e düşürülerek dolaylı zam yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Ekmeğimizi çalanlara sesleniyoruz; Samsun'da fırıncılar ekmek gramajında yüzde 20 azaltma yoluna gittiler. Bu demektir ki, 'ben zam yapmaya utanıyorum ey halkım ama kendi maliyetlerimi de döndüremiyorum'. AKP, ülkemizi içine düşürdükleri derin yoksulluk ve ekonomik krizin faturasını halkımıza kesmeye devam ediyor. AKP'nin 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe giren yüzde 38'lik elektrik zammından sonra akaryakıt zamları ve un maliyetindeki artışlarının ardı arkası kesilmedi. Bu artışlardan sonra Samsun'da 6 ay içerisinde aynı gramajda ki ekmeğe ikinci kez zamlanarak suretiyle şu anda 6 aydaki artış oranı görünürde yüzde 37 oldu. Ekmeğimizi çalarak fırıncı esnafını vatandaşa düşman eden, bu ülkenin ekonomisini, tarımını mahveden, enerjiyi özel sektöre devredip vatandaşları şirketlerin insafına terk eden AKP'nin üretimden kopuk rant düzenidir.

"Fırıncıya kızmayın, AKP rejimine kızın"

Fırıncıya kızmayın, bizi tarımda iki yıldır birbiriyle savaş halinde olan iki ülkenin buğdayına, ayçiçeğine, kısacası tarımda tamamen ithalata mahküm eden AKP rejimine kızın. Fırıncıya kızmayın, eş dost, arkadaşlarını zengin etmek için kamuya ait olması gereken bir hizmeti ayrıştırılmış birkaç enerji şirketine ikram edenlere kızın. Fırıncının unu zamlanıyor, kirası zamlanıyor, suyu zamlanıyor, personel giderleri zamlanıyor, akaryakıt ve tüm enerji giderleri zamlanıyor ve fırıncı iki hafta üst üste aynı maliyetlerle ekmek üretemiyor. Bugün ekmeğinizden alınan gramaj, daha fazla hesabınıza yatmadan maaşınızdan kesilen vergiler, bu hükümeti ve yanındaki beslemelerini doyurmaya yetmiyor. Tüm bu zamlar, alım gücü düşen, et almaya, sebze almaya alım gücü yetmeyip ekmek tüketimini arttıran dar gelirli halkımızın ve emeklilerin alım gücü şu anda iyice düşmüş oldu. Ekmeğinizden kesilerek yüzde 20 gramajın suçlusu, asgari ücret ve emekli maaşları ile geçinmeye çalışan halkımızı açlığa ve derin yoksulluğa mahküm eden AKP'nin uygulamış olduğu üretimden kopuk, rant ekonomisi politikalarıdır."