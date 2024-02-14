Samsun\'da Engelli Bireyler İçin Özel Eğitim Çalışması

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte hemşire ve uzman fizyoterapist tarafından engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak özel eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte engelli bireylere yönelik olarak düzenlenen sosyal çalışmalar ve eğitim programları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Engelli Hizmetleri Birimi tarafından Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi'nde eğitim etkinliği gerçekleştirildi. Programda hemşire ve uzman fizyoterapist tarafından engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını sağlamak amacıyla cihazla kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılmasıyla ilgili bilgi verilip uygulama yapıldı. Uzman fizyoterapist ise engelli vatandaşların gün içinde yapabilecekleri kısa egzersiz programlarını uygulamalı olarak gösterdi.

Yapılan eğitim çalışması ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, "Engelli Hizmetleri Birimi olarak, engelsiz bir yaşam için elimizden gelen gayreti büyük bir özveri ile gösteriyoruz. Her bir bireyin özel ve değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek ve onların topluma uyumlarını kolaylaştırmak için yaptığımız bu gibi çalışmalara aralıksız devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN