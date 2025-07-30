Samsun\'da \'Engelsiz Plaj\' ve \'Engelsiz Kafe\' Projeleri Hayata Geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla "Engelsiz Plaj" ve "Engelsiz Kafe" projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gönül rahatlığıyla denize girebilecekleri, aileleriyle birlikte mutlu anılar biriktirebilecekleri bir alan oluşturduk" dedi.

"Engelsiz Samsun" vizyonu doğrultusunda hazırlanan projeyle, Çakırlar mevkiinde özel bireylerin kullanımına uygun şekilde düzenlenen Engelsiz Plaj ve Kafe, fiziksel koşulları ve sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için özel yürüyüş yolları, güvenli iniş rampaları ve engelsiz şezlongların bulunduğu plaj, erişilebilirliği merkeze alıyor.

Plaj alanında yer alan Engelsiz Kafe ise sosyal etkileşim alanı sunarak özel bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor. Cankurtaran hizmetlerinin de bulunduğu plajda, güvenlik önlemleri üst seviyede tutuluyor.

Başkan Doğan: "Her detay özel bireylerimizin konforu için düşünüldü"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel bireylerimiz bizler için çok kıymetli. Daha önce Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bireylerimizi havuzla buluşturmuştuk. Şimdi ise denizle buluşturuyoruz. Her detay özel bireylerimizin ihtiyaçları düşünülerek tasarlandı. Engelsiz Plajımızın ve Kafemizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tüm özel bireyleri ve ailelerini, doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri Engelsiz Plaj ve Engelsiz Kafe'ye davet ediyor. - SAMSUN