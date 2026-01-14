PETEK Genç yoğun ilgi görüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan PETEK Genç, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Öğrenciler için sembol bir mekana dönüşen Petek Genç, binlerce kişinin buluşma noktası oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun, mutlu ve başarılı gençlerin şehri olsun diye tüm gayretimiz. PETEK Genç projesi ile de gençlerimizin yaşamına kolaylık ve renk katabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın söz verdiği projelerden biri olan ve kısa sürede şehre kazandırılan PETEK Genç hizmete girdiği 2025 yılının Eylül ayından bu yana gençlerin vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. Atakum ilçesinde Kurupelit mevkisinde sahilde yer alan PETEK Genç, etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kafeterya ve çamaşırhane bölümünden oluşuyor. Gençler Atakum Sahilinin eşsiz manzarasında ders çalışıp kitap okuyabiliyor ya da güçlü internet ağına sahip merkezde dijital araştırmalar yapabiliyor. Merkezin kafe bölümü ise hem ekonomik hem de damağa hitap eden lezzetlerle gençleri ağırlıyor. Çamaşırhane bölümü ise gençlerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırıyor.

Mutlu ve başarılı gençlerin şehri "Samsun"

'Mutlu ve başarılı gençlik' vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Her gencin kendini değerli hissettiği, eşit fırsatlara sahip olduğu bir kent için çalışıyoruz. PETEK Genç projemiz de işte böyle bir anlayışın ürünü. Hizmete girdiği günden bu yana aldığımız geri dönüşler ve gençlerin mekana olan ilgisi de şehrimizde ne kadar önemli bir ihtiyacı giderdiğimizin somut göstergesi. Gençlerimizin ders çalıştığı bu merkez, onların sosyalleşebileceği sıcak ve samimi bir yaşam alanı aynı zamanda. Gençlerimizin kendini rahat hissettiği, zamanını verimli geçirebildiği ve hayallerini büyütebildiği bir alanı şehrimize kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz. Samsun mutlu ve başarılı gençlerin şehri olsun diye tüm gayretimiz. PETEK Genç projesi ile de gençlerimizin yaşamına kolaylık ve renk katabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu. - SAMSUN