Samsun\'da Gençlere Ücretsiz Akademiye Hazırlık Kursları

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SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediyesi, akademi sınavlarına hazırlanan gençlere ücretsiz eğitim veriyor.

Canik Belediyesi Akademiye Hazırlık Kursları, gençlerin ilgisiyle devam ediyor. BESYO ve PMYO adaylarına yönelik özel olarak oluşturulan parkur alanlarında verilen eğitimler, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Eğitime yönelik destekleri sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitim seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Kurslarda adaylara ücretsiz bir şekilde eğitim verdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Akademi sınavlarına hazırlanan gençlerimizi ücretsiz eğitimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gençlerimize oluşturduğumuz özel parkur alanlarda uzman eğitmen kadromuzla eğitim veriyoruz. Gençlerimizin eğitim dönemi boyunca gelişim sürecini, eğitmenlerimizle birlikte takip ediyoruz. Özel eğitim programları uyguluyoruz. Gençlerimizin hedeflerine giden yolda daima yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN