Samsun\'da Güvenlik Eğitimi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bugün düzenlenen farkındalık çalışmaları kapsamında dolandırıcılık, hırsızlık, KADES, sosyal medya, yasa dışı yayınlar, siber zorbalık, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, uyuşturucu bağımlılığı, UYUMA ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılacak ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler dağıtılırken, toplam 228 vatandaş yüz yüze bilgilendirilerek toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi. - SAMSUN