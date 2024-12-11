Samsun'da İçme Suyu İhtiyacına Yanıt: İlkadım'da Yeni Terfi Hattı - Son Dakika
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Samsun'da İçme Suyu İhtiyacına Yanıt: İlkadım'da Yeni Terfi Hattı

Samsun\'da İçme Suyu İhtiyacına Yanıt: İlkadım\'da Yeni Terfi Hattı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 7.2 km uzunluğunda takviye içme suyu terfi hattı projesi başlattı. İlk etap tamamlandı, ikinci aşamaya geçiş yapıldı. Proje ile su kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

11.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde artan içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla takviye içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştiriyor. Toplam 7.2 km uzunluğundaki altyapı yatırımının birinci etabını tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, pompa ve elektrik tesisatlarının montajının ardından çalışmaların ikinci kısmına başlayacak.

Samsun'un altyapısını her geçen gün daha da güçlü hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerini yenilemeye devam ediyor. İlçelerin kırsal mahallelerindeki su depolarını büyüterek kapasitelerini artıran Büyükşehir Belediyesi, nüfus artışının yaşandığı bölgelerde de takviye içme suyu terfi hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İlkadım'a takviye içme suyu yatırımı

Çalışmaları Kasım ayında başlanan 7.2 kilometre uzunluğundaki takviye içme suyu terfi ve şebeke hattı çalışmasında SASKİ ekipleri; Çatalarmut Mahallesi 30 Ağustos Caddesi, General Şükrü Nail Gökberk Kışlası, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Su Deposu ile Kavaklılar Su Deposu arasındaki 960 metrelik kısmı tamamladı. Caddenin 30 metre altından yeraltı kablolu enerji nakil hattı geçiren SASKİ, 100 kVA gücünde trafo merkezi inşa etti. İçme suyu borularını yerleştiren ekipler, saatte 80 litre su basma kapasitesine sahip 3 adet pompa-motor grubu ve mekanik tesisat montajına ise devam ediyor.

Daha fazla su verilecek

Montaj çalışmasının bitirilmesinin ardından ekipler, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Su Deposu ile Kavacık Su Deposu arasındaki hattın yapımına başlayacak. Takviye içme suyu terfi hattını en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yatırımın tamamlanmasıyla bölgeye saatte verilen 240 litrelik su miktarının 320 litreye çıkacağını söyledi.

Büyükşehir sağlıklı içme suyu için çalışmaları sürdürüyor

İlçelerde içme suyu yatırımlarına devam ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Memleketimizin tüm alt ve üstyapı sorunlarını çözmek, hemşehrilerimize kaliteli ve sürdürülebilir hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz ve ekiplerimiz sahada üstün bir gayret örneği sergiliyor. Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacını karşılamak için ekiplerimiz Çatalarmut Mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Samsun'umuzun bugün sağlıkla tükettiği ve yarın da ihtiyaç duyacağı suyu etkin bir şekilde yönetmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımız tüm hızıyla sürerken hemşehrilerimizin de su yönetimi konusunda bilinçlenmesi ve gelecek nesiller için suyu koruması son derece önem arz ediyor. Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da İçme Suyu İhtiyacına Yanıt: İlkadım'da Yeni Terfi Hattı - Son Dakika

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