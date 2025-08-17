Samsun'da İki Mahalleye Doğalgaz Hattı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Yerel

Samsun'da İki Mahalleye Doğalgaz Hattı Çalışmaları Sürüyor

Samsun\'da İki Mahalleye Doğalgaz Hattı Çalışmaları Sürüyor
17.08.2025 11:23  Güncelleme: 11:33
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Devgeriş ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri'ne doğalgaz ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü ve kış ayları öncesinde tüm hanelerin doğalgaza kavuşturulacağını belirtti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kış mevsimi öncesi 2 mahalleyi daha doğalgaz ile buluşturmak için çalışma sürdürdüklerini belirtti.

Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini karşılayan ve onların yaşam konforunu arttıran çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Devgeriş ve Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği doğalgaz talebini çözüme kavuşturduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, her iki mahalledeki hanelerin tamamını kış ayları öncesi doğalgaz ile buluşturacaklarını kaydetti.

Devgeriş Mahallesi'nde birinci etap doğalgaz hattı yapım çalışmalarında sona yaklaştıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Devgeriş ve Gaziosmanpaşa Mahallelerimizdeki haneleri kış ayları öncesi doğalgaz ile buluşturmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Devgeriş Mahallemizde yapımında sona yaklaştığımız birinci etap doğalgaz hattı çalışmalarının hemen ardından ikinci etap doğalgaz hattı yapım çalışmalarına başlayacağız. Gaziosmanpaşa Mahallemizde de doğalgaz hattı yapım çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Her iki mahallemizdeki tüm haneleri kış ayları öncesi doğalgaza kavuşturacağız" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise uzun süredir doğalgaz taleplerinin olduğunu ifade ederek, taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da İki Mahalleye Doğalgaz Hattı Çalışmaları Sürüyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

09:03
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale'de yangın Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
SON DAKİKA: Samsun'da İki Mahalleye Doğalgaz Hattı Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
