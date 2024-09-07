Samsun\'da ilginç şekillere bürünen sokak köpeği

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da uyurken ilginç şekillere bürünen sokak köpeği dikkat çekti.

İlkadım ilçesinde bir parkta uyuyan sokak köpeği vatandaşların ilgisini çekti. Sırt üstü yatıp, ayaklarını yukarıya kaldıran köpek, bu şekilde dakikalarda uyudu. Çevresinden geçen vatandaş ve araç seslerine aldırmayan köpek, uykusunu değişik şekillere bürünerek devam ettirdi.

Kafası, vücudu ve ayakları farklı yönlerde uyuyan köpek, yoldan gelen vatandaşların dikkatini çekerken, bazı vatandaşlar da köpeğin uyurken büründüğü şekilleri cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. - SAMSUN