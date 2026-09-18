Samsun'da Jandarma Havacılık Birliği için 80 dönümlük alan tahsis edildi - Son Dakika
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Samsun'da Jandarma Havacılık Birliği için 80 dönümlük alan tahsis edildi

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Samsun\'da Jandarma Havacılık Birliği için 80 dönümlük alan tahsis edildi
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'ndeki 19 Mayıs Havaalanı'nda incelemelerde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 80 dönümlük alanda 3 yıl içinde yaklaşık 400 personelle Havacılık Birliği ve Okulu kurulması planlanıyor.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan 19 Mayıs Havaalanı'nda incelemelerde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 80 dönümlük alanda Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Havacılık Okulu kurulması planlandığı bildirildi.

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştirilen incelemelerde, Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen alanda hayata geçirilmesi planlanan havacılık yapılanmasına ilişkin çalışmalar ele alındı. Proje kapsamında yükseköğretim, savunma sanayii ve havacılık teknolojilerinin aynı alanda buluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevede Jandarma Havacılık Okulu, Uçak/Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığının kurulması planlanıyor.

Kurulacak birimlerin 3 yıl içerisinde yaklaşık 400 personelle faaliyete geçirilmesi hedeflenirken, kampüste bulunan B No'lu Hangar da Jandarma Havacılık Birliğinin kullanımına tahsis edildi. Jandarma Havacılık Birliği ve bağlı birimlerin faaliyete geçmesiyle özellikle Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel, heyelan ve benzeri doğal afetlerde havadan arama-kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İncelemeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Murat Bulut, İstihkam Komutanı Tuğgeneral Turgut Öğretmen, İstihkam ve İnşaat Daire Başkanı Albay Murat Eren ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın katıldı.

Kaynak: İHA
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