Samsun'da Kadınlara Bisiklet Sürme Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Samsun'da Kadınlara Bisiklet Sürme Eğitimi Veriliyor

Samsun\'da Kadınlara Bisiklet Sürme Eğitimi Veriliyor

Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara bisiklet sürme eğitimi verilmeye başlandı. Haftanın üç günü eğitim alan kadınlar, bisikleti şehir içinde ulaşım amacıyla kullanmak istiyor.

27.06.2024 12:04  Güncelleme: 12:08
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Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara bisiklet sürme eğitimi veriliyor. Haftanın üç günü eğitim alan kadınlar, bisikleti şehir içinde ulaşım amacıyla kullanmak istiyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kadınlara "Bisiklet Sürme Eğitimi" verilmeye başlandı. Bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlar, ilk önce bisiklet üzerinde dengede durmasını öğrenerek başladıkları eğitimlere, pedal çevirme ile devam ediyorlar. Çarşamba, cuma ve pazar günleri 18.00-19.00 saatleri arasında Fatih Mahallesi Bafumbis Bafra Umut Derneği bisiklet evi önünde gerçekleştirilen eğitim, bisiklet sürmeyi bilen bilmeyen herkesi bekliyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Bafra Umut Derneği (BAFUMDER) Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Yaklaşık 3 sene önce başlamıştık ama pandemi girdi araya o yüzden faaliyetlerimize ara verdik. Pandemiden önce yaklaşık 20 kadına eğitim verdik. Sürüş eğitimi, denge eğitimi verdik şimdi usta oldular. Pandemiden dolayı bağışıklık sistemine olsun, kalp rahatsızlığına çok yararlı olduğuna inandıkları bisikleti kadınlar sürebiliyorlar. Talep çok, bisiklet sayımız az. Yarım saat arayla sürüyorlar artık öğrendiler. Samsun Büyükşehir Belediyesinin Bafra Umut Derneği Bisiklet Kulübüne bağışladığı 10 adet bisikletimiz var. Onlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa gelen Seher Fayda, "Çok beğendiğimiz güzel bir etkinlik. Hocamız sayesinde hem bisiklet sürüyoruz hem de burada eğleniyoruz. Yeni yeni arkadaşlar edindik. Ben mutluyum, gayet güzel" diye konuştu.

Gülgün Özkaptan ise "Hülya hanımla birlikte başladım. Bu birazda sosyalleşmek oldu. Bisiklet sürmek çok güzel bir şey. İnsana farklı bir duygu yaşatıyor. Ben mutluyum. Kadınların daha çok bisiklet sürmesinden yanayım. Güzel bir ulaşım aracı. Bisikletle ulaşım sağlamak, onunla bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. İyi ki bisiklet sürebiliyorum. İyi ki öğrendim" ifadelerini kullandı.

Haftanın üç günü eğitim alan kadınlar, bisikleti spordan ziyade şehir içinde ulaşım aracı olarak da kullanmak istiyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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