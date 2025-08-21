Samsun\'da Kan Bağışı Kampanyası Başladı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, "Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası" kapsamında bağışta bulundular.

Valilik himayesinde başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız Samsun, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası", Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. 24 Ağustos'a kadar sürecek kampanya kapsamında en az 1919 ünite kan bağışı hedefleniyor. Her kan bağışının ormanda 3 fidana dönüştüğü kampanyada bağışçılara kamp sandalyesi de hediye ediliyor. Kampanyanın bugünkü misafirleri ise emniyet teşkilatı mensupları oldu. Polisler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş öncülüğünde kan bağışında bulundular.

"Yoğun bir katılım sağladık"

Her kan bağışının 3 kişi yaşam umudu olduğunun altını çizen Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Samsun Valiliği himayesinde Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası kapsamında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak biz de destek sağlamak istedik. Bu kampanyayı gönülden destekliyoruz. Vatandaşlarımızın da bu anlamlı kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yoğun bir katılım sağladık. Tüm arkadaşlarımızla birlikte kampanyaya destek veriyoruz" dedi.

Öte yandan, meydandaki kan bağış alanı bugün saat 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off Panathinaikos – Samsunspor maçı nedeniyle gece saatlerine kadar açık olacak. Maçı, meydandaki dev ekrandan izlemeye gelecek vatandaşlar, dilerlerse kan bağışında bulunabilecekler. - SAMSUN