Samsun\'da Karla Mücadele Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Samsun'da karla mücadele çalışmalarında tüm güçleriyle sahada olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bir taraftan kapanan yollarımızı açıyor, bir taraftan da tuzlama ve solüsyon çalışması ile buzlanma riskini minimuma indiriyoruz" dedi.

Samsun Valiliği'nin "şiddetli buzlanma" uyarısı yaptığı kentte Samsun Büyükşehir Belediyesi yoğun tuzlama ve solüsyon çalışması gerçekleştirdi. Karın yağdığı ilk andan itibaren 800'ü aşkın personel ve 500'den fazla araçla karla mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi yol açma, kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları ile karın ve soğuğun etkilerini en aza indirmeye çalışıyor. Kırsal mahallelerde ve şehir merkezinde kar nedeniyle kapalı yolları ulaşıma açmak için seferber olan ekipler aynı zamanda tuzlama ve solüsyon çalışmalarını da yapıyor. Bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu ilk andan bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya karşı 3 bin 300 ton tuz-agrega karışımı ve bin 500 ton solüsyon kullandı.

Buzlanma ile mücadele

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte Büyükşehir Belediyesi yollardaki yoğun mesaisini kaldırımlarda, meydanlarda ve yaya kullanımına açık tüm alanlarda sürdürüyor. Ekipler yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlara öncelik vererek 7/24 anlayışı ile mesai yapıyor. Yaya güzergahlarında ekipler tarafından kar küreme, buz kazıma ve tuz-agrega çalışması gerçekleştiriliyor.

"Tüm gücümüzle sahadayız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Şehrimizde birkaç gündür yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak yağışın ilk anından itibaren tüm gücümüzle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimizle 7/24 anlayışıyla şehrimizin dört bir noktasında özveriyle çalışıyoruz. Bir taraftan kapanan yollarımızı açıyor bir taraftan da tuzlama ve solüsyon çalışması ile buzlanma riskini minimuma indiriyoruz. Şehrimizde yoğun bir kar yağışı ve soğuk hava hakim. Bir taraftan biz yolları açarken bir taraftan yeniden etkili olan kar yağışıyla kapanıyor. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde titiz ve özverili bir çalışma takvimi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte anlayışını bizden esirgemeyen tüm hemşehrilerimize ve gece-gündüz demeden sahada özveriyle çalışmalarını sürdüren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Buzlanma riskine karşı da hemşehrilerimizden özellikle hava koşullarına göre hareket etmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN