Samsun’da Gökay Çakır ve Başaran Aksu\'nun tutuklanması protesto edildi

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - KESK Samsun Şubeler Platformu ile Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasını Bulvar AVM önünde protesto etti.

KESK Samsun Şubeler Platformu, Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri ve yurttaşların katılımıyla İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM önünde düzenlenen basın açıklamasında, Gökay Çakır ile Başaran Aksu'nun tutuklanması protesto edildi.

Katılımcılar adında KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bahtiyar Akıncı'nın yaptığı açıklamada, Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun işçilerin verilmeyen haklarının ödenmesi talebiyle yürüttükleri sendikal mücadelenin ortasında gözaltına alındığına dikkat çekerek, "İşçinin hakkını savunmak suç değil. Suç olan işçinin emeğini sömürmek, alın terinin karşılığını ödememek, işçilerin haklı taleplerine kulak tıkamak ve hak arama mücadelesini baskı ve tutuklamalarla bastırmaya çalışmaktır. Bugün maden işçisine uygulanan baskı, yarın kamu emekçisinin grev ve toplu sözleşme hakkına eğitim emekçisinin, sağlık emekçisinin, belediye emekçisinin ve bütün çalışanların hak arama mücadelesine yöneltilebilir" dedi.

"GÖKAY ÇAKIR VE BAŞARAN AKSU DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Sendikal hakların Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığını hatırlatan Akıncı, "Sendikalar, üyelerinin haklarını savunmak için vardır. İşçilerin ve emekçilerin haklarını savunan sendikacıların tutuklanması, yalnızca Gökay Çakır ve Başaran Aksu'ya değil, sendikal örgütlenme ve demokratik mücadele hakkına yönelik bir saldırıdır. Bu tutuklama, iktidarın bütün işçi sınıfına, bütün hak arayanlara biz tepeden tırnağa, işçilerin emeğine, ekmeğine ve memleketin kaynaklarına çöken patronların iktidarıyız mesajıdır. Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasını protesto ediyor, derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.