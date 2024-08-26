Samsun'da Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Düzenlendi

Samsun'da, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelleri ve kullandığı araçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

26.08.2024 17:19
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Samsun'da, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelleri ve kullandığı araçlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Garnizon Komutanlığına bağlı Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. TSK'ya bağlı askerler komutanlıkta yaptıkları çalışmalar, sağlık sınıfının eğitim malzemeleri, milli imkanlarla yapılmış maket silah sistemleri vatandaşlara tanıtıldı. Gazi Komutan Tümgeneral Davut Ala da etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Stant alanlarında vatandaşlara uygulamalı olarak ilk yardım dersleri anlatılırken, Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT), ambulans cip ve sıhhiye araçlar da vatandaşın ziyaretine açıldı.

2 gün boyunca sürecek programda Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı mini bir konser verdi. Vatandaşlar, stantlara ve askeri araçlara yoğun ilgi gösterirken Türk askerinden ve kullandığı araç, mühimmat ve gereçlerden gurur duyduklarını söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı Programı Düzenlendi - Son Dakika
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