Samsun\'da Ocak Ayında 2.665 Yeni Araç Kaydı

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SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da Ocak ayında trafiğe 2 bin 665 yeni araç kayıt yaptırdı. Böylece Samsun'daki toplam araç sayısı 499 bin 649'a ulaştı.

TÜİK, motorlu kara taşıtlarıyla alakalı istatistikleri paylaştı. Buna göre Türkiye'de Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 499 bin 649 oldu.

Samsun'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan 240 bin 569'u otomobil, 12 bin 464'ü minibüs, bin 659'u otobüs, 86 bin 119'u kamyonet, 11 bin 923'ü kamyon, 82 bin 193'ü motosiklet, bin 59'u özel amaçlı araç ve 63 bin 663'ü de traktörlerden oluştu. - SAMSUN