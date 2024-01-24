 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için ilçede çeşitli etkinlik ve programlar düzenlediklerini söyledi. Canik'te düzenlenen spor etkinliklerine katılan öğrenci ve sporcularla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler için gerçekleştirdikleri bilim, teknoloji, sanat ve spor eğitimleriyle onların gelişimlerine katkı sunduklarını ifade etti.

Samsun\'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
24.01.2024 - 17:39,  Güncelleme: 17:50
Abone Ol

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için ilçede çeşitli etkinlik ve programlar düzenlediklerini söyledi.

Canik'te yarıyıl tatilinde düzenlenen spor etkinliklerine katılan öğrenci ve sporcularla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler için gerçekleştirdikleri bilim, teknoloji, sanat ve spor eğitimleriyle onların gelişimlerine katkı sunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin tatil keyfini doyasıya çıkaracağı programlar hazırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede geleneksel hale getirdikleri yarıyıl tatili programlarıyla öğrencilerin sevincine ortak olduklarını kaydetti. Sandıkçı, "Öğrencilerimizi yarıyıl tatilinde yeni bilgiler öğreneceği ve yeteneklerini keşfedeceği programlarla buluşturuyoruz. Programlarımız yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Bilim ve teknoloji eğitimlerimiz, spor etkinliklerimizle öğrencilerimizin verimli bir tatil dönemini geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik parkur etkinliği, 2 Şubat'a kadar Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bilim etkinliği 28 Ocak'a kadar bir alışveriş merkezinde öğrencileri ağırlamaya devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Spor, Etkinlik, Eğitim, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:54 Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:08:05. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement