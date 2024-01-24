Samsun\'da Öğrencilere Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için ilçede çeşitli etkinlik ve programlar düzenlediklerini söyledi.

Canik'te yarıyıl tatilinde düzenlenen spor etkinliklerine katılan öğrenci ve sporcularla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler için gerçekleştirdikleri bilim, teknoloji, sanat ve spor eğitimleriyle onların gelişimlerine katkı sunduklarını ifade etti.

Öğrencilerin tatil keyfini doyasıya çıkaracağı programlar hazırladıklarını söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede geleneksel hale getirdikleri yarıyıl tatili programlarıyla öğrencilerin sevincine ortak olduklarını kaydetti. Sandıkçı, "Öğrencilerimizi yarıyıl tatilinde yeni bilgiler öğreneceği ve yeteneklerini keşfedeceği programlarla buluşturuyoruz. Programlarımız yarıyıl tatili boyunca devam edecek. Bilim ve teknoloji eğitimlerimiz, spor etkinliklerimizle öğrencilerimizin verimli bir tatil dönemini geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik parkur etkinliği, 2 Şubat'a kadar Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü bilim etkinliği 28 Ocak'a kadar bir alışveriş merkezinde öğrencileri ağırlamaya devam edecek. - SAMSUN