Samsun'da Parklar İçin Katılımcı Anket Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Samsun'da Parklar İçin Katılımcı Anket Çalışması Başlatıldı

Samsun\'da Parklar İçin Katılımcı Anket Çalışması Başlatıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, halkın görüşlerini almak amacıyla parkların düzenlenmesi için anket başlattı. 'Daha yeşil, daha sağlıklı Samsun' hedefiyle gerçekleştirilen anket, 15-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

27.10.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'daha yeşil, daha sağlıklı Samsun' hedefi doğrultusunda şehirdeki parkların düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla anket çalışması başlattı.

Her alanda ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışını benimseyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun'un geleceği için her konuda vatandaşların görüşlerini almaya devam ediyor. 'Sağlıklı kent' hedefiyle çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, parkların sağlıklı ve güvenli bir ortam sunabilmesi için vatandaşların görüşlerini alan bir anket çalışması düzenliyor. Bu hedefle hazırlanan anket aracılığıyla Samsun halkı parklarla ilgili beklenti, istek ve taleplerini iletebilecek. 15-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen anket sonrasında toplanacak veriler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda daha etkili ve kapsayıcı projelerin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Yaşanabilir bir çevre oluşturmak adına, yeni ve düzenlenecek mevcut alanlarının insanların beklentilerini karşılayacak şekilde planlanıp tasarlanması büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte halkın katılımını ön planda tutarak, daha yeşil ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor. Vatandaşların fikirleri, bu sürecin temel taşlarını oluşturacak ve daha yaşanabilir bir Samsun için atılan adımlara yön verecek.

Yapılacak olan çalışmalar, sadece parkların fiziksel yapısını değil aynı zamanda toplumsal etkileşimi ve yaşam kalitesini de artırmayı hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Parklar İçin Katılımcı Anket Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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