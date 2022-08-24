Akşam 20.00 civarında Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda 2 gencin akan trafikte yolun ortasında kasksız ve tedbirsiz yolculuk yapmaları pes dedirtti. Seyir halindeki bir otomobillerin yanlarında ve arkasında patenle hızlı bir şekilde giden gençlerin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Samsun'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

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