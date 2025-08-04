Samsun'da Petek Genç Kamp Programları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Samsun'da Petek Genç Kamp Programları Yoğun İlgi Gördü

Samsun\'da Petek Genç Kamp Programları Yoğun İlgi Gördü
04.08.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Petek Genç kamp programları, gençlerin doğayla iç içe zaman geçirmesi ve şehri keşfetmesi için çeşitli gezi ve kamp aktiviteleri sunuyor. 23 Haziran-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek programlar, gençlere unutulmaz deneyimler vaat ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Petek Genç' kamp programları yoğun katılımla devam ediyor. Gezi programları ile gençler şehrin güzelliklerini keşfederken, kamp programları ile de doğayla iç içe unutulmaz deneyimler yaşıyorlar.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda gençlerin yanında olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi Petek Genç projesi ile de onların gönüllerine ulaşıyor. Petek Genç Projesi kapsamında düzenlenen gezi ve kamp programları ile de gençlerin sosyal yaşamı Büyükşehir ile renkleniyor.

Petek Genç ile Samsun'u keşfediyorlar

Petek Genç Gezi Programları ile gençler Samsun'un güzelliklerini keşfe çıkıyor. Şehrin tüm turizm rotalarını Büyükşehir Belediyesi ile ücretsiz gezebilen gençler, yaz tatilini daha verimli geçirme fırsatı yakalıyor. 23 Haziran-14 Eylül 2025 tarihleri arasındaki gezi programları haftanın üç günü 16-25 yaş aralığındaki gençlere yönelik düzenleniyor.

Petek Genç kamp ile unutulmaz bir deneyim

Petek Genç kamp Programı ise hafta sonu konaklamalı çadırlı kamplar ve Salı-Perşembe günübirlik kamplar olarak iki ayrı şekilde düzenleniyor. Kamplarda gençler birbirleriyle kaynaşmanın yanında erken yaşta sorumluluk duygusu, takım ruhu ve sportif bilinç de ediniyor. Hem öğretici hem de eğlendiren kamplarda gençler unutulmaz anılar biriktiriyor. 11-25 yaş arasındaki gençler, bireysel başvurularla kamp programlarına katılabiliyor. Günübirlik kamp programları günlük 100 öğrenci ile yatılı kamp programları ise 80 öğrenci ile gerçekleştiriliyor. 23 Haziran-14 Eylül 2025 tarihleri arasında 11 kamp programı yapılması planlanıyor.

Petek Genç gezi ve kamp programı için başvurular belediyenin internet sitesi veya çözüm merkezi üzerinden yapılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Petek Genç Kamp Programları Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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