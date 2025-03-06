Samsun\'da Ramazan İçin Cami Temizliği Hız Kesmeden Devam Ediyor

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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşların temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmeleri için Ramazan ayında cami temizliği çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan cami, mescit ve Kur'an kurslarının temizlenmesi çalışmaları, Ramazan ayında da hız kesmeden devam ediyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın talimatıyla 10 Temmuz 2024 tarihinde başlayan proje kapsamında ilçedeki ibadethaneler düzenli olarak temizlenerek, cemaat için hijyenik hale getiriliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekipler çalışmalarına daha da yoğun bir şekilde devam ediyor.

"Çalışmalar Ramazan ayında hızlandı"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, projenin büyük bir titizlikle sürdüğünü belirterek, "İlkadım Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlattığımız projemizde toplamda 250 cami, mescit ve Kur'an kursunu yaklaşık 45 günlük periyotlarla tekrar eden dönüşümlerle temizlemiş oluyoruz. Ramazan öncesinde hızlandırdığımız çalışmaları, bu mübarek ayda daha da yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Camilerimiz, mescitlerimiz vatandaşlarımızın sıkça kullandığı kutsal mekanlardır. Bu nedenle cemaatimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadet edebilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, camilerde vatandaşlarımızın temas ettiği her noktayı titizlikle temizliyor. Cami cemaatlerimiz ve cami görevlilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz" dedi. - SAMSUN