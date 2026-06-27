Samsun'da Raylı Sistem Projesi İçin Kamulaştırma Tedirginliği

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'da Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırma ve yıkım alanında kaldığı iddiası üzerine mahalle sakinleri basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar, süreçle ilgili resmi bilgilendirme yapılmasını ve belirsizliklerin giderilmesini istedi.

Samsun'da Şehir Hastanesi Raylı Sistem (Tramvay) Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırma ve yıkım alanında kalabileceği yönündeki iddialar üzerine mahalle sakinleri, sürece ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Kılıçdede Mahallesi 4134 ada 17 parselde bulunan taşınmazın proje kapsamında işlem görebileceğine ilişkin bilgiler edindiklerini belirten mahalle sakinleri, kendilerine henüz resmi bir tebligat yapılmadığını ifade etti.

Vatandaşlar, kamulaştırma sürecinin hangi aşamada olduğunun açıklanmasını, resmi tebligat yapılıp yapılmayacağının ve yapılacaksa tarihinin bildirilmesini talep etti. Ayrıca olası yıkım planları ve takvimi konusunda da kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Mahalle sakinleri, taşınmazlara ilişkin değer tespit çalışması yapılıp yapılmadığının, yapıldıysa hangi kurum veya uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğinin açıklanmasını istedi. Kamulaştırma bedelinin hangi kriterlere göre belirleneceği ve ödemenin nasıl yapılacağı konusunda da bilgi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, hak sahiplerine konut, arsa veya başka bir taşınmaz tahsis edilip edilmeyeceği, yapıların teknik durumlarına ilişkin ayrıca değerlendirme yapılıp yapılmayacağı soruları da gündeme getirildi.

Vatandaşlar, proje kapsamında alınmış kamulaştırma, acele kamulaştırma ve yıkım kararlarının tarih ve sayılarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Kır, sürecin belirsizlik içerdiğini belirterek, anayasal bilgi edinme hakkı kapsamında sorularına yanıt verilmesini talep ettiklerini söyledi. Bir diğer mahalle sakini Enver Özdemir ise, yetkililerden doğrudan açıklama beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlar, sürecin şeffaf yürütülmesini ve hak sahiplerinin düzenli olarak bilgilendirilmesini talep etti.